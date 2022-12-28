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Мастерицы с Днепропетровщины вяжут для украинских воинов теплые носки

Сегодня 18:45
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В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.

Новости Днепра про Мастерицы с Днепропетровщины вяжут для украинских воинов теплые носки

Что-то из пряжи покупали, а еще распускали ненужные вязаные вещи. Так, нити превратили в теплые носки.
 
Мастерицы Сиренко Людмила и Пирогова Вера уже неоднократно передают носки, изготовленные своими руками для ВСУ. Вместе к добрым делам!
 

Новости Днепра про Мастерицы с Днепропетровщины вяжут для украинских воинов теплые носкиУкраїнська Новости Днепра про Мастерицы с Днепропетровщины вяжут для украинских воинов теплые носкиРусский

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