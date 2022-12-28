Мастерицы с Днепропетровщины вяжут для украинских воинов теплые носки

Мастерицы Сиренко Людмила и Пирогова Вера уже неоднократно передают носки, изготовленные своими руками для ВСУ.

Мастерицы Сиренко Людмила и Пирогова Вера уже неоднократно передают носки, изготовленные своими руками для ВСУ.

Мастерицы Сиренко Людмила и Пирогова Вера уже неоднократно передают носки, изготовленные своими руками для ВСУ. Вместе к добрым делам!

Что-то из пряжи покупали, а еще распускали ненужные вязаные вещи.

Что-то из пряжи покупали, а еще распускали ненужные вязаные вещи.

Что-то из пряжи покупали, а еще распускали ненужные вязаные вещи. Так, нити превратили в теплые носки.

Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы…

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В Марганце переименовали 99 улиц и переулков. Теперь здесь есть…

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В центре Днепра произошел пожар В центре Днепра горело заброшенное здание. просмотров

В Днепре с 1 января возрастут тарифы на воду Жители Днепра будут больше платить за воду с 1 января. просмотров