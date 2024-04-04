Під Новомосковськом у панському маєтку жив племінник одного із першовідкривачів Антарктиди: що відомо про родину

У другій половині 19 століття неподалік від села Голубівка Новомосковського повіту знаходився маєток "Суженоє»", який належав він барону Петру Федоровичу Беллінгсгаузену - племіннику відомого мореплавця і одного з першовідкривачів Антарктиди Ф.Ф. Беллінгсгаузену.

Історію про панський маєток “Суженоє” біля села Голубівка Новомосковського повіту і його унікального господаря розповів краєзнавець Ігор Лисенко у Facebook-спільноті “Рідна Новостепанівка”.

За словами дослідника, в описі нашого краю за 1910 рік є маленька згадка про те, що “верстах в 11 на північний-захід від Голубівки знаходиться маєток “Суженоє” барона Беллінгсгаузена, площею понад 2 тисяч гектар. Там застосовується залежна система польового господарства. Рогата скотина української та італійської порід, а свині – йоркшири. В маєтку також є питомник плодових дерев”.

Я був дуже здивований, коли під час пошуку матеріалів для публікації, стало зрозуміло, що в другій половині 19 століття цей маєток належав рідному племіннику Ф.Ф. Беллінгсгаузена (відомий мореплавець і першовідкривач Антарктиди), – розповідає Ігор.

Виявляється у нас в Новомосковському повіті жив барон полковник Петро Федорович Беллінгсгаузен (1822-1892). Він був одружений на Марії Миколаївні Забелі і мав сина Миколу та чотирьох дочок: Надію, Ольгу, Анастасію та Олександру.

Відомо, що після успішної кар’єри у війську Петро Федорович активно брав участь у житті Новомосковського повіту та обирався мировим суддею.

Що цікаво, барон на старості років завзято захопився сільським господарством, а особливо тваринництвом. Він ретельно вивчав відповідну літературу, виписував спеціальні журнали та газети, був в курсі всіх світових трендів в розвитку тваринництва. І навіть можу впевнено сказати, що до його думки стали прислуховуватись. Він давав досить корисні поради не тільки своїм сусідам, а й писав свої рекомендації в сільськогосподарські періодичні видання того часу, – розповідає краєзнавець.

Це був досить неординарний діяч. Напевне, чи не єдиний барон в світі, який давав практичні поради як лікувати лишай у коней, як скоріше позбутися тріщин в копитах і таке інше. Або навіть писав відгук на використання “серебряных трубочек для доения коров” і жалівся, що це пристосування навпаки знизило надої молока.

Відомо, що після 1892 року справу Петра Федоровича продовжив його син Микола Петрович, а потім і онук Петро. Вони також жили і господарювали в маєтку “Суженоє”.

Після буремних подій 1918-21 років їх доля, на жаль, невідома. у радянські часи маєток розграбували та знищил, а на його місці певний час існувало поселення Сужено-Варварівка.

Все що нам залишилось на згадку від колишнього власника цього маєтку, це єдине фото Петра Федоровича Беллінгсгаузена і кілька сільськогосподарських порад від цього барона. А похований він скоріш за все в рідному “Суженому”.

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