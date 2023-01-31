Leopard 2: Німеччина вже обрала танки, які передасть Україні

Про це повідомляє Westfalen Blatt.
За умовами поточної місії НАТО 203-й танковий батальйон переправлено до Литви. Німеччина планує передати Україні танки Leopard 2 у березні чи квітні. Зазначимо, канцлер Олаф Шольц вирішив відправити в Україну танки 24 січня.
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