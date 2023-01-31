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Leopard 2: Німеччина вже обрала танки, які передасть Україні

Сьогодні 10:00
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Бундесвер передасть Україні 14 танків Leopard 2, які зараз належать до 203-го танкового батальйону 21-ї танкової бригади Міністерства оборони Німеччини.

Новости Днепра про Leopard 2: Німеччина вже обрала танки, які передасть Україні

Про це повідомляє Westfalen Blatt.

За умовами поточної місії НАТО 203-й танковий батальйон переправлено до Литви. Німеччина планує передати Україні танки Leopard 2 у березні чи квітні. Зазначимо, канцлер Олаф Шольц вирішив відправити в Україну танки 24 січня.

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Новости Днепра про Leopard 2: Німеччина вже обрала танки, які передасть УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Leopard 2: Німеччина вже обрала танки, які передасть УкраїніРусский

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