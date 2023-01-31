Leopard 2: Германия уже выбрала танки, которые передаст Украине

По условиям текущей миссии НАТО 203-й танковый батальон сейчас переправлен в Литву. Германия планирует передать Украине танки Leopard 2 в марте или апреле. Отметим, что канцлер Олаф Шольц решил отправить в Украину танки 24 января.

Об этом сообщает Westfalen Blatt.

Бундесвер передаст Украине 14 танков Leopard 2, которые сейчас относятся к 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Министерства обороны Германии.

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