Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

Вчора, 25 квітня, у Новокодацькому районі міста сталася пожежа у одноповерховому будинку.

У Дніпрі на вулиці Старобазарній більше двох годин горів приватний будинок, передає ДСНС Дніпропетровської області.

Займання виникло всередині кімнати оселі та вогонь стрімко поширювався по всій площі. Рятувальники потрапили у будинок та приступили до гасіння полум’я.

Через дві з половиною години пожежу вдалося ліквідувати, вогонь пошкодив внутрішнє облицювання стін та стелі будинку. Загальна площа пожежі склала 50 кв.м.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця події залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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