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Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

Сьогодні 08:30
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Вчора, 25 квітня, у Новокодацькому районі міста сталася пожежа у одноповерховому будинку.

Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

У Дніпрі на вулиці Старобазарній більше двох годин горів приватний будинок, передає ДСНС Дніпропетровської області.

Займання виникло всередині кімнати оселі та вогонь стрімко поширювався по всій площі. Рятувальники потрапили у будинок та приступили до гасіння полум’я. 

Через дві з половиною години пожежу вдалося ліквідувати, вогонь пошкодив внутрішнє облицювання стін та стелі будинку. Загальна площа пожежі склала 50 кв.м.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця події залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

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