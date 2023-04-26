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Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

Сегодня 08:30
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Вчера, 25 апреля, в Новокодакском районе города произошел пожар в одноэтажном доме.

Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

В Днепре на улице Старобазарной больше двух часов горел частный дом, передает ГСЧС Днепропетровской области.

Возгорание возникло внутри комнаты дома и огонь стремительно распространялся по всей площади. Спасатели попали в дом и приступили к тушению пламени.

Через два с половиной часа пожар удалось ликвидировать, огонь повредил внутреннюю облицовку стен и потолка дома. Общая площадь пожара составила 50 кв.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К месту происшествия привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

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Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинокУкраїнська Новости Днепра про Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинокРусский

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