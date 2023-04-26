Ледве потушили: у Дніпрі понад дві години горів будинок

В Днепре на улице Старобазарной больше двух часов горел частный дом, передает ГСЧС Днепропетровской области.
Возгорание возникло внутри комнаты дома и огонь стремительно распространялся по всей площади. Спасатели попали в дом и приступили к тушению пламени.
Через два с половиной часа пожар удалось ликвидировать, огонь повредил внутреннюю облицовку стен и потолка дома. Общая площадь пожара составила 50 кв.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К месту происшествия привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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