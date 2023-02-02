Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (ВІДЕО)

Сьогодні 17:12
просмотров

2 лютого відзначається День бабака.

Новости Днепра про Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (ВІДЕО)

У цей день щороку традиційно будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари бабака Тимку.

Харківський віщун прогнозує, що цього року весняна погода в Україні настане в середині березня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Тимко сказав, що весна настане обов’язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів, — “переклав” прогноз Тимка його доглядач Володимир Ронкін.

Також чоловік розповів, що бабак погано спить та схуднув, це можуть бути наслідки стресу через війну.

Сьогодні Тимко не спить. Схуднув сильно, це ненормально, може вплинути на його здоров’я, але зрозуміло буде ближче до літа. Взимку бабаки нічого не їдять. У нього температура зараз занадто висока, щоб він зберіг жирові запаси на рівні як слід, – розповів Володимир Ронкін.

Зазначимо, бабак Тимко тривалий час був в окупації в селі Нестерівка на Харківщині. У вересні минулого року це село звільнили.

Новости Днепра про Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:30
    Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

    У лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої…

    Податкова у смартфоні: в Україні хочуть провести нову реформу
    новини України
    Сьогодні 12:46
    Податкова у смартфоні: в Україні хочуть провести нову реформу

    Найближчим часом в Україні можна буде перестати відвідувати податкову для…

    До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, – Резніков
    новини України
    Сьогодні 11:38
    До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, – Резніков

    Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росія може розпочати…

    В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби
    Новини Дніпра
    Вчора 19:30
    В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби

    Військовозобов'язані українці, які за станом здоров'я є обмежено придатними для…

    Наверх