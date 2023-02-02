Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (ВІДЕО)

2 лютого відзначається День бабака.

У цей день щороку традиційно будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари бабака Тимку.

Харківський віщун прогнозує, що цього року весняна погода в Україні настане в середині березня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Тимко сказав, що весна настане обов’язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів, — “переклав” прогноз Тимка його доглядач Володимир Ронкін.

Також чоловік розповів, що бабак погано спить та схуднув, це можуть бути наслідки стресу через війну.

Сьогодні Тимко не спить. Схуднув сильно, це ненормально, може вплинути на його здоров’я, але зрозуміло буде ближче до літа. Взимку бабаки нічого не їдять. У нього температура зараз занадто висока, щоб він зберіг жирові запаси на рівні як слід, – розповів Володимир Ронкін.

Зазначимо, бабак Тимко тривалий час був в окупації в селі Нестерівка на Харківщині. У вересні минулого року це село звільнили.

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