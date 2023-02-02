Міг стати жертвою живодера: у Дніпрі допомоги потребує кіт Дуда, у якого розбита голова

Про історію кота розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами волонтера, кіт Дуда потребує термінового лікування. Що саме сталося достеменно невідомо. У тварини серйозна трамва голови. Ветеринари схиляються до думки, що пухнастика могли побити люди. Інша версія – його збила машина, але тоді травми мали бути по всьому тілові. Скоріше за все, хтось вдарив кота ногою в мордочку.
Наразі Дуда перебуває в ветеринарній клініці. Йому зробити рентген та встановили зонд для годування, адже вся мордочка пухнастика розбита і він не може їсти самостійно.
Попереду три операції по реконструкції щелепи та видаленню ока. На жаль, для цього треба кошти, яких в притулку немає. Попередньо, треба більше 15 тисяч гривень на операцію. Далі кота чекає доровартісна реабілітація.
Дуда ручний та добрий. Навіть не пручався, коли його оглядали ветеринари. Якщо ви можете та хочете допомогти котику фінансово – зробити це можна за реквізитами нижче.
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Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Карти міні-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
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МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для котика Дуды”
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