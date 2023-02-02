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  • Відома художниця намалювала “душі” загиблих під час теракту 14 січня в Дніпрі: їхні історії (ФОТО)

Відома художниця намалювала “душі” загиблих під час теракту 14 січня в Дніпрі: їхні історії (ФОТО)

Сьогодні 14:56
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Відома художниця опублікувала портрети людей, які постраждали під час ракетної атаки на багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня.
Українська художниця із творчим псевдонімом Ольга Wilson малює «душі» загиблих українців. Ви точно вже бачили її малюнки.
 
До неї звертаються рідні та друзі загиблих з проханням намалювати їх близьких. Художниця опублікувала портрети декількох постраждалих під час ракетного удару по багатоповерхівці на Перемозі. Свої роботи вона оприлюднила в своєму Instagram.
 

Новости Днепра про Відома художниця намалювала

На малюнку Ірина Соломатенко та Ольга Усова – вони були подругами. Ірина та Ольга – волонтери, які безкоштовно лікували зуби військовим. На жаль, жінки загинули від ворожої ракети.

Доброго вечора. Можете намалювати стоматологів волонтерів Ірину та Ольгу, які загинули сьогодні (14.01) в Дніпрі? Вони були чудовими лікарями та людьми. Жахлива втрата. Вони просто проходили поряд, – додала художниця під публікацією.

Новости Днепра про Відома художниця намалювала

Цікава деталь. Померлих людей художниця зображає, як прозорі душі, тому використовує відтінки синього в своїх роботах. Натомість живих людей мисткиня малює, використовуючи різні кольори.

На портреті бабуся, яка дивом вижила під час трагедії. Вона махала білим рушничком, щоб її побачили з-під завалів. Зазначається, що через декілька днів її перевели з реанімації в звичайну палату. Наразі з жінкою все гаразд.

Новости Днепра про Відома художниця намалювала

Це Валентин Феофанович. До художниці звернулася його донька, яка хоче, щоб її татка пам’ятали. Дніпряни кажуть, що чоловік працював вчителем фізкультури в одній із шкіл.

Мій тато загинув у страшній трагедії у Дніпрі. Він був на момент атаки російською ракетою в будинку 118. Його вчора опізнали, це страшна трагедія для всієї родини. Якщо можете намалювати його, дякую, – сказано в дописі.

Новости Днепра про Відома художниця намалювала

Історія цієї родини розчулила всю країну. На малюнку Олексій та його син Микита.

Доброго дня
Це мій друг. Можна зробити пост?
Він загинув в Дніпрі 14 січня разом із сином. Олексій Зеленський був слабочуючий, із ним загинув його син – йому ще не було годика. Рік мав виповнитись 29 січня. Вижила тільки дружина.
Олексій був дуже хорошим сім’янином і прекрасним татом. З Катериною вони були разом ще зі школи. Сина звали Микита. Не вірю, що їх вже нема, – йдеться в дописі.

Маму Микити – Катерину витягли з-під завалів на другий день. Зараз з нею все добре. Нагадаємо, у лікарні Дніпра розповіли про порятунок 27-річної Каті, яка провела під завалами 20 годин.

Новости Днепра про Відома художниця намалювала

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