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  • Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини

Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини

Сьогодні 15:28
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Вічна пам'ять Герою!

Новости Днепра про Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини

На війні з російськими загарбниками загинув старший солдат, сапер Станіслав Шуба із Дніпропетровської області. Йому було 28 років.

До війни Станіслав працював монтером колії Придніпровської залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення став сапером – розміновував звільнені території.

Під час одного із таких завдань Станіслав зі своїми бойовими товаришами знешкодили сотні залишених ворогом мін поблизу міста Берислав. Розвідник-сапер знешкодив 14 протитанкових мін. Під черговою виявилася підступна мінна пастка. Вона забрала життя 28-річного воїна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Світла пам’ять! 

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Новости Днепра про Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із ДніпропетровщиниРусский

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