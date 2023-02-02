Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини

На війні з російськими загарбниками загинув старший солдат, сапер Станіслав Шуба із Дніпропетровської області. Йому було 28 років.
До війни Станіслав працював монтером колії Придніпровської залізниці. Після початку повномасштабного вторгнення став сапером – розміновував звільнені території.
Під час одного із таких завдань Станіслав зі своїми бойовими товаришами знешкодили сотні залишених ворогом мін поблизу міста Берислав. Розвідник-сапер знешкодив 14 протитанкових мін. Під черговою виявилася підступна мінна пастка. Вона забрала життя 28-річного воїна.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Світла пам’ять!
Читайте також:
Автор:
Житель Марганця через соцмережі агітував за комуністичний тоталітарний режим.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росія може розпочати…
Будьте обачні!