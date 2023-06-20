Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертоліт
Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертоліт
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221460 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3997 (+8) од,
бойових броньованих машин – 7750 (+15) од,
артилерійських систем – 3888 (+23) од,
РСЗВ – 614 (+4) од,
засоби ППО – 372 (+2) од,
літаків – 314 од,
гелікоптерів – 306 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
крилаті ракети – 1214 (+3) од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
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