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Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертоліт

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221460 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий гелікоптер.

Новости Днепра про Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертоліт

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3997 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 7750 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3888 (+23) од,
  • РСЗВ – 614 (+4) од,
  • засоби ППО – 372 (+2) од,
  • літаків – 314 од,
  • гелікоптерів – 306 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилаті ракети – 1214 (+3) од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
  • спеціальна техніка – 531 (+5)

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Новости Днепра про Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертолітУкраїнська Новости Днепра про Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертолітРусский

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