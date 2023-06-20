Йдемо на рекорд: ЗСУ знищили понад тисячц окупантів і вертоліт

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221460 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин – 7750 (+15) од,

артилерійських систем – 3888 (+23) од,

РСЗВ – 614 (+4) од,

засоби ППО – 372 (+2) од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),

крилаті ракети – 1214 (+3) од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,

спеціальна техніка – 531 (+5)

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