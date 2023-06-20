Идем на рекорд: ВСУ уничтожили более тысячи окупантов и вертолет

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 221460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет.

Света не будет до 17:00.

Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…

Сегодня, 20 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

Ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Ночью 20 июня российские оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никопольский район. просмотров

Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня Сегодня, 20 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Ночная атака РФ: ситуация на фронте сегодня 20 июня Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. просмотров

Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы 6 июня женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. просмотров

Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС - погибли 18 человек. При этом 31 человек до сих пор числится пропавшим без вести. просмотров