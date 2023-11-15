Ірину Фаріон, яка за місяць вдруге втрапила в скандал, звільнили з Львівської політехніки

Спочатку проти екснардепки Ірини Фаріон відкрили кримінальну справу, а тепер звільнили з університету.

Одіозна мовознавиця Ірина Фаріон двічі за місяць опинялася у центрі уваги ЗМІ та соцмереж. Спочатку вона оскандалилася заявою про те, що російськомовні військові – не українці. Екснардепка “наїхала” на відомих “Пташку” та ексочільника “Азову” Максима Жоріна. Тоді на цей випадок звернув увагу омбудсман Дмитро Лубінець, який звернувся до СБУ з проханням дати правову оцінку діям Фаріон.

Через тиждень Ірина Фаріон вдруге потрапила під шквал критики через те, що “здала” ФСБ проукраїнського студента з Криму, який написав їй листа з подякою. Мовознавиця опублікувала повідомлення від хлопця не замазавши його особисті дані. Через це юнаком зацікавилися російські спецслужби.

Омбудсман Дмитро Лубінець після цього вдруге звернувся до правоохоронців.

15 листопада стало відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти екснардепки. Їй інкримінують підозри відразу за чотирма статтями:

порушення рівноправності громадян,

образа честі і гідності військовослужбовця,

порушення таємниці листування

порушення недоторканності приватного життя

Згодом стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки після відкриття кримінального провадження проти неї Службою безпеки України.

Приводом для звільнення Фаріон стало порушення нею ст. 41 Кодексу законів про працю (“вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи”).

У мережі опублікували фото наказу ректора Львівської політехніки. Згодом звільнення Фаріон підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий.

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