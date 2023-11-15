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  • Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехники

Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехники

Сегодня 21:25
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Сначала против экснардепки Ирины Фарион возбудили уголовное дело, а теперь уволили из университета.

Новости Днепра про Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехники

Одиозная языковед Ирина Фарион дважды за месяц оказалась в центре внимания СМИ и соцсетей. Сначала она оскандалилась заявлением о том, что русскоязычные военные – не украинцы. Экснардепка «наехала» на известных «Птичку» и экс-главу «Азова» Максима Жорина. Тогда на этот случай обратил внимание омбудсман Дмитрий Лубинец, обратившийся в СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям Фарион.

Через неделю Ирина Фарион во второй раз попала под шквал критики из-за того, что «сдала» ФСБ проукраинского студента из Крыма, который написал ей благодарственное письмо. Языковед опубликовала сообщение от парня не замазав его личные данные. Поэтому юношей заинтересовались российские спецслужбы.

Омбудсман Дмитрий Лубинец после этого вторично обратился к правоохранителям.

15 ноября стало известно, что СБУ открыла уголовное производство против экснардепки. Ей инкриминируют подозрения сразу по четырем статьям:

  • нарушение равноправия граждан,
  • оскорбление чести и достоинства военнослужащего,
  • нарушение тайны переписки
  • нарушение неприкосновенности частной жизни

Впоследствии стало известно, что Ирину Фарион уволили с должности профессора Львовской политехники после возбуждения уголовного производства против нее Службой безопасности Украины.

Поводом для увольнения Фарион стало нарушение ею ст. 41 Кодекса законов о труде («совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»).

В сети опубликован фото приказа ректора Львовской политехники. Впоследствии увольнение Фарион подтвердил министр образования Оксен Лисовой.

Новости Днепра про Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехники

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Новости Днепра про Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехникиУкраїнська Новости Днепра про Ирину Фарион, которая за месяц второй раз попала в скандал, уволили из Львовской политехникиРусский

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