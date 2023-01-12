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Іноземці зможуть служити в Україні за контрактом

Сьогодні 18:45
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Верховна рада прийняла законопроект про проходження військової служби іноземцями за контрактом.

Новости Днепра про Іноземці зможуть служити в Україні за контрактом

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Сьогодні,12 січня, Верховна Рада України в другому читанні ухвалила законопроект 8098, рішення підтримали 321 народний депутат.

Цей законопроект дозволить забезпечити правову визначеність, рівні можливості та права іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в усіх українських військових формуваннях, утворених відповідно до Законів України.

“Після початку російської агресії багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну. Вже була прийнята низка законопроєктів, але зберігалися неточності”, – написав в своєму Telegram-акаунті депутат ВР Олексій Гончаренко.

Під час внесення попередніх змін до законодавства було зазначено лише про ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним Силам України й не включили підрозділи, що утворились при Нацгвардії України. Саме таким підрозділом є полк “Азов”, у якому служить багато іноземних громадян.

“У зв’язку з чим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку «Азов», позбавлені можливості перебувати легально на території України та у майбутньому не зможуть отримати українське громадянство”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту 8098.

Проте, даний законопроєкт спрямований на забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх без виключення, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях.

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