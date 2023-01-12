До +7: у Дніпрі найближчим часом потеплішає

Початок січня видався морозним. Але вже з середини місяця у Дніпрі потеплішає.

Так, як повідомляється на сайті прогнозу погоди, з наступного тижня у Дніпрі знову буде плюсова температура. Наприклад, у понеділок, 16 січня, ще буде морозно – до мінус п’яти градусів, а вже у вівторок, 17 січня, прогнозують плюс п’ять градусів вдень та мінус один – вночі. Інші дні тижня теж поки без істотних морозів вночі, а от вдень температура сягне плюс семи градусів.

Але, незважаючи на потепління, одягайтеся тепло, адже коронавірус та інші хвороби нікуди не поділися!

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