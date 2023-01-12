Куди викидати новорічні ялинки в Дніпрі: адреси

Свята закінчилися і новорічна ялинка вже не потрібна. Цього року в нашому місті знову працюватимуть пункти утилізації дерев.
Є близько 60 місць у різних районах міста, куди можна принести ялинку після свят. Дерева з 19 січня перероблятиме дробильна машина.
Амур-Нижньодніпровський район:
• Донецьке шосе, 15;
• вул. Висоцького, 4;
• вул. Шолохова, 7;
• вул. Решетилівська, 20;
• вул. Калинова, 83;
• провулок Крушельницької, 1;
• вул. Богомаза, 188;
• проспект Мануйловський, 75.
Індустріальний район:
• пр. Слобожанський, 78;
• пр. Миру, 47;
• пр. Калнишевського, 5;
• пр. Калнишевського, 45.
Самарський район:
• вул. 20-річчя Перемоги, 7;
• вул. Карагандинська, 9 А;
• вул. Енергетиків, 7;
• вул. Вознюка, 3Б;
• вул. Електрична, 19;
• вул. Семафорна, 20;
• вул. Семафорна, 38;
• вул. Агнії Барто, 7
Соборний район:
• пр. Героїв, 46;
• пр. Героїв, 11, під’їзд 2;
• пр. Героїв, 21;
• пр. Героїв, 37;
• вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10;
• провулок Екіпажний, 3;
• вул. Дмитра Донцова, 2;
• пр. Яворницького, 45 А;
• вул. Січеславська Набережна, 39;
• пр. Гагаріна, 177.
Шевченківський район:
• ж/м Тополя-1, 15;
• ж/м Тополя-2, 40, 41;
• ж/м Тополя-3, 12;
• Запорізьке шосе, 4, 48;
• пр. Гагаріна, 96, 98;
• пр. Богдана Хмельницького, 131;
• вул. Олександра Кониського, 17;
• вул. Січових Стрільців, 89;
• вул. Вознесенська, 36.
Центральний район:
• вул. Леоніда Стромцова, 4, 6;
• Січеславська Набережна, 10;
• пр. Поля, 82;
• пр. Лесі Українки, 31
Чечелівський район:
• вул. Кедріна, 60;
• вул. Національної Гвардії, 17;
• пр. Богдана Хмельницького, 28;
• пр. Богдана Хмельницького, 34;
• вул. Кльонова, 1;
• проспект Нігояна, 43;
• вул. Павла Чубинського, 2;
• вул. Надії Олексієнка, 30;
• вул. Янгеля, 13;
• вул. Титова, 1,16.
Новокодацький район:
• вул. Савкіна, 2;
• вул. Метробудівська, 3;
• провулок Вітрильний, 13;
• площа Новокодацька, 7;
• вул. Данила Галицького, 22;
• на перехресті вулиці Волзької та Кам’янської;
• вул. Данила Галицького, 27;
• вул. Кам’янська, 34;
• вул. Караваєва, 48;
• на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської.
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