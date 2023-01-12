Куди викидати новорічні ялинки в Дніпрі: адреси

У Дніпрі знову працюють пункти для утилізації ялинок.

Свята закінчилися і новорічна ялинка вже не потрібна. Цього року в нашому місті знову працюватимуть пункти утилізації дерев.

Є близько 60 місць у різних районах міста, куди можна принести ялинку після свят. Дерева з 19 січня перероблятиме дробильна машина.

Амур-Нижньодніпровський район:

• Донецьке шосе, 15;

• вул. Висоцького, 4;

• вул. Шолохова, 7;

• вул. Решетилівська, 20;

• вул. Калинова, 83;

• провулок Крушельницької, 1;

• вул. Богомаза, 188;

• проспект Мануйловський, 75.

Індустріальний район:

• пр. Слобожанський, 78;

• пр. Миру, 47;

• пр. Калнишевського, 5;

• пр. Калнишевського, 45.

Самарський район:

• вул. 20-річчя Перемоги, 7;

• вул. Карагандинська, 9 А;

• вул. Енергетиків, 7;

• вул. Вознюка, 3Б;

• вул. Електрична, 19;

• вул. Семафорна, 20;

• вул. Семафорна, 38;

• вул. Агнії Барто, 7

Соборний район:

• пр. Героїв, 46;

• пр. Героїв, 11, під’їзд 2;

• пр. Героїв, 21;

• пр. Героїв, 37;

• вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10;

• провулок Екіпажний, 3;

• вул. Дмитра Донцова, 2;

• пр. Яворницького, 45 А;

• вул. Січеславська Набережна, 39;

• пр. Гагаріна, 177.

Шевченківський район:

• ж/м Тополя-1, 15;

• ж/м Тополя-2, 40, 41;

• ж/м Тополя-3, 12;

• Запорізьке шосе, 4, 48;

• пр. Гагаріна, 96, 98;

• пр. Богдана Хмельницького, 131;

• вул. Олександра Кониського, 17;

• вул. Січових Стрільців, 89;

• вул. Вознесенська, 36.

Центральний район:

• вул. Леоніда Стромцова, 4, 6;

• Січеславська Набережна, 10;

• пр. Поля, 82;

• пр. Лесі Українки, 31

Чечелівський район:

• вул. Кедріна, 60;

• вул. Національної Гвардії, 17;

• пр. Богдана Хмельницького, 28;

• пр. Богдана Хмельницького, 34;

• вул. Кльонова, 1;

• проспект Нігояна, 43;

• вул. Павла Чубинського, 2;

• вул. Надії Олексієнка, 30;

• вул. Янгеля, 13;

• вул. Титова, 1,16.

Новокодацький район:

• вул. Савкіна, 2;

• вул. Метробудівська, 3;

• провулок Вітрильний, 13;

• площа Новокодацька, 7;

• вул. Данила Галицького, 22;

• на перехресті вулиці Волзької та Кам’янської;

• вул. Данила Галицького, 27;

• вул. Кам’янська, 34;

• вул. Караваєва, 48;

• на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської.

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