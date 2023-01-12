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Куди викидати новорічні ялинки в Дніпрі: адреси

Сьогодні 15:51
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У Дніпрі знову працюють пункти для утилізації ялинок.

Новости Днепра про Куди викидати новорічні ялинки в Дніпрі: адреси

Свята закінчилися і новорічна ялинка вже не потрібна. Цього року в нашому місті знову працюватимуть пункти утилізації дерев. 

Є близько 60 місць у різних районах міста, куди можна принести ялинку після свят. Дерева з 19 січня перероблятиме дробильна машина. 

Амур-Нижньодніпровський район:

• Донецьке шосе, 15;
• вул.  Висоцького, 4;
• вул.  Шолохова, 7;
• вул.  Решетилівська, 20;
• вул.  Калинова, 83;
• провулок Крушельницької, 1;
• вул.  Богомаза, 188;
• проспект Мануйловський, 75.

 

Індустріальний район:

• пр. Слобожанський, 78;
• пр. Миру, 47;
• пр. Калнишевського, 5;
• пр. Калнишевського, 45.

Самарський район:

• вул.  20-річчя Перемоги, 7;
• вул.  Карагандинська, 9 А;
• вул.  Енергетиків, 7;
• вул.  Вознюка, 3Б;
• вул.  Електрична, 19;
• вул.  Семафорна, 20;
• вул.  Семафорна, 38;
• вул.  Агнії Барто, 7

Соборний район:

• пр. Героїв, 46;
• пр. Героїв, 11, під’їзд 2;
• пр. Героїв, 21;
• пр. Героїв, 37;
• вул.  Набережна Перемоги, 108, корп.  10;
• провулок Екіпажний, 3;
• вул.  Дмитра Донцова, 2;
• пр. Яворницького, 45 А;
• вул.  Січеславська Набережна, 39;
• пр. Гагаріна, 177.

Шевченківський район:

• ж/м Тополя-1, 15;
• ж/м Тополя-2, 40, 41;
• ж/м Тополя-3, 12;
• Запорізьке шосе, 4, 48;
• пр. Гагаріна, 96, 98;
• пр. Богдана Хмельницького, 131;
• вул.  Олександра Кониського, 17;
• вул.  Січових Стрільців, 89;
• вул.  Вознесенська, 36.

Центральний район:

• вул.  Леоніда Стромцова, 4, 6;
• Січеславська Набережна, 10;
• пр. Поля, 82;
• пр. Лесі Українки, 31

Чечелівський район:

• вул.  Кедріна, 60;
• вул.  Національної Гвардії, 17;
• пр. Богдана Хмельницького, 28;
• пр. Богдана Хмельницького, 34;
• вул.  Кльонова, 1;
• проспект Нігояна, 43;
• вул.  Павла Чубинського, 2;
• вул.  Надії Олексієнка, 30;
• вул.  Янгеля, 13;
• вул.  Титова, 1,16.

Новокодацький район:

• вул.  Савкіна, 2;
• вул.  Метробудівська, 3;
• провулок Вітрильний, 13;
• площа Новокодацька, 7;
• вул.  Данила Галицького, 22;
• на перехресті вулиці Волзької та Кам’янської;
• вул.  Данила Галицького, 27;
• вул.  Кам’янська, 34;
• вул.  Караваєва, 48;
• на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської. 

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Новости Днепра про Куди викидати новорічні ялинки в Дніпрі: адресиУкраїнська

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