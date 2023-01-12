Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Сегодня, 12 января, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 8098, решение поддержали 321 народный депутат.
Этот законопроект позволит обеспечить правовую определенность, равные возможности и права иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу во всех украинских военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины.
«После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности», — написал в своем Telegram-аккаунте депутат ВР Алексей Гончаренко.
При внесении предыдущих изменений в законодательство было отмечено только те подразделения, которые подчиняются Вооруженным Силам Украины и не включили образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения. Именно таким подразделением есть полк «Азов», в котором служит много иностранных граждан.
«В связи с чем военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку «Азов», лишены возможности находиться легально на территории Украины и в будущем не смогут получить украинское гражданство», — говорится в пояснительной записке к законопроекту 8098.
Однако данный законопроект направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения, созданных в соответствии с законами Украины, воинских формированиях.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…
Жители Днепра креативно подбадривают соседей, которые идут пешком из-за сломанного…
В Днепре сегодня не будет уличного освещения.
Нужна ваша помощь!
Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский. В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.
Жители Днепра креативно подбадривают соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта.
В Днепре сегодня не будет уличного освещения.
Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.
Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022 года.
В Днепре снова работают пункты для утилизации елок.
В Днепре снова снизился уровень воды.
Начало января оказалось морозным. Но уже с середины месяца в Днепре станет теплее.
На Днепропетровщине задержали руководителя БФ, помогавшего уклонистам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!