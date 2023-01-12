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Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

Сегодня 18:45
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Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.

Новости Днепра про Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Сегодня, 12 января, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 8098, решение поддержали 321 народный депутат.

Этот законопроект позволит обеспечить правовую определенность, равные возможности и права иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу во всех украинских военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины.

«После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности», — написал в своем Telegram-аккаунте депутат ВР Алексей Гончаренко.

При внесении предыдущих изменений в законодательство было отмечено только те подразделения, которые подчиняются Вооруженным Силам Украины и не включили образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения. Именно таким подразделением есть полк «Азов», в котором служит много иностранных граждан.

«В связи с чем военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку «Азов», лишены возможности находиться легально на территории Украины и в будущем не смогут получить украинское гражданство», — говорится в пояснительной записке к законопроекту 8098.

Однако данный законопроект направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения, созданных в соответствии с законами Украины, воинских формированиях.

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