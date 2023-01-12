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По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

Сьогодні 15:17
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У Дніпрі знову знизився рівень води.
Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

фото: dnepr.info

Дніпро знову сильно обмілів. Про це повідомляє Dnepr.info.

Минулого року таке відбувалося тричі. Цього року це сталося вперше. На цей раз вода відійшла від берега на декілька метрів. Місцями річку навіть можна перейти вбрід. 

Найбільше це впадає в око в районі Коси на ж/м Перемога-6. Тут на середині Дніпра води по коліно. 

Скоріше за все, таке падіння рівня води пов’язано з гідротехнічними роботами та воду “спускають” спеціально. 

Ось так виглядає річка на Косі на Перемозі.

Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)

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Новости Днепра про По коліно на середині Дніпра: на Перемозі знов обміліла річка (ФОТО)Українська

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