Дві жінки народили дочок у машині “швидкої”, коли їхали до лікарень Дніпра

Досить непрості випробування чекали на дві бригади швидкої допомоги, які отримали виклик від вагітних жінок 25 жовтня.
Перший випадок стався у Петриківці. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева, вагітна жінка потребувала перевезення з районної лікарні до медзакладу в Дніпрі. Втім, по дорозі до обласного центру в пацієнтки почалися перейми та стрімкі пологи. Трохи не доїхавши до Дніпра, на світ з’явилася маленька дівчинка.
Бригада довезла маму та доньку до лікарні.
Другий випадок стався вночі 25 жовтня у Магдалинівці. 26-річна жінка, яка чекала на четверту дитину, потребувала госпіталізації. Втім, по дорозі до Дніпра, майже біля лікарні у неї почалися сильні перейми, тож лікарі вирішили приймати пологи в машині швидкої допомоги.
Жінку разом з новонародженою донькою ушпиталили до лікарні. Зараз з ними все добре.
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