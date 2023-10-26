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  • Дві жінки народили дочок у машині “швидкої”, коли їхали до лікарень Дніпра

Дві жінки народили дочок у машині “швидкої”, коли їхали до лікарень Дніпра

Вчора 17:27
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Дві жінки народили по дорозі до лікарень Дніпра.

Новости Днепра про Дві жінки народили дочок у машині

Досить непрості випробування чекали на дві бригади швидкої допомоги, які отримали виклик від вагітних жінок 25 жовтня. 

Перший випадок стався у Петриківці. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева, вагітна жінка потребувала перевезення з районної лікарні до медзакладу в Дніпрі. Втім, по дорозі до обласного центру в пацієнтки почалися перейми та стрімкі пологи. Трохи не доїхавши до Дніпра, на світ з’явилася маленька дівчинка. 

Бригада довезла маму та доньку до лікарні. 

Другий випадок стався вночі 25 жовтня у Магдалинівці. 26-річна жінка, яка чекала на четверту дитину, потребувала госпіталізації. Втім, по дорозі до Дніпра, майже біля лікарні у неї почалися сильні перейми, тож лікарі вирішили приймати пологи в машині швидкої допомоги. 

Жінку разом з новонародженою донькою ушпиталили до лікарні. Зараз з ними все добре. 

Новости Днепра про Дві жінки народили дочок у машині

Новости Днепра про Дві жінки народили дочок у машині

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