Дві жінки народили дочок у машині “швидкої”, коли їхали до лікарень Дніпра

Дві жінки народили по дорозі до лікарень Дніпра.

Досить непрості випробування чекали на дві бригади швидкої допомоги, які отримали виклик від вагітних жінок 25 жовтня.

Перший випадок стався у Петриківці. Як розповіла завідувачка Кам’янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева, вагітна жінка потребувала перевезення з районної лікарні до медзакладу в Дніпрі. Втім, по дорозі до обласного центру в пацієнтки почалися перейми та стрімкі пологи. Трохи не доїхавши до Дніпра, на світ з’явилася маленька дівчинка.

Бригада довезла маму та доньку до лікарні.

Другий випадок стався вночі 25 жовтня у Магдалинівці. 26-річна жінка, яка чекала на четверту дитину, потребувала госпіталізації. Втім, по дорозі до Дніпра, майже біля лікарні у неї почалися сильні перейми, тож лікарі вирішили приймати пологи в машині швидкої допомоги.

Жінку разом з новонародженою донькою ушпиталили до лікарні. Зараз з ними все добре.

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