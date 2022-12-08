ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Завтра у Дніпрі очікується погіршення погодних умов. До ожеледиці доєднається туман, на дорогах суттєво погіршиться видимість. Водіїв закликають не використовувати машини, а пересісти на громадський транспорт.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку того, що відбувалося на дорогах сьогодні, коли асфальт покрився тонким льодом та скував рух не лише пішоходів, а й позбавив людей можливості пересуватися на авто.

Ранок мешканців Дніпра розпочався з очікування автобусів на зупинках.

А у водіїв – з руху в неконтрольованому заносі та аварій. Тяжко було всім, і звичайним машинам, і великим автобусам. Вже до 12-го дня у Дніпрі було зареєстровано 50 ДТП. Аварії тривали весь день і вечір не став винятком, так на одному з мостів міста трапилося дві однакові ДТП з різницею у кілька годин.

Пішоходам довелося також нелегко. Станом на 18:00 до травмпунктів Дніпра звернулося 177 громадян з переломами та вивихами. Людям було важко пересуватися.

Та булі і такі, кому пощастило потрапити в середину автобусу.

Транспорт був однаково заповнений вщент, що ранком, що ввечері.

Після обіду льоду на дорогах поменшало. З самого ранку на дорогах міста працювала комунальна техніка: 59 машин займалися посипанням доріг, разом із ними працювало 9 навантажувачів, 16 одиниць міні техніки – вони працювали на тротуарах, разом із 500 комунальниками, які обробляли асфальт сумішшю піску, солі та відсіву.

Під час обіду пішов дощ, чим ускладнив і так непросту ситуацію на дорогах.

Потім до нього додався туман.

Водії пересуваються дорогами дуже повільно, крім поганих дорожніх умов у Дніпрі вимкнено освітлення.

Є пробки на набережній, Космічній, на Підстанції та Гагаріна з боку центру, а також на проспектах Поля, Яворницького та Богдана Хмельницького. Повільно рухаються машини мостом, вулицями Фабра, Липинського, Мануйловського та Слобожанському проспектах.

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