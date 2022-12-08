Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Сьогодні 19:21
просмотров

Завтра у Дніпрі очікується погіршення погодних умов. До ожеледиці доєднається туман, на дорогах суттєво погіршиться видимість. Водіїв закликають не використовувати машини, а пересісти на громадський транспорт.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

 Журналісти dnepr.info зібрали добірку того, що відбувалося на дорогах сьогодні, коли асфальт покрився тонким льодом та скував рух не лише пішоходів, а й позбавив людей можливості пересуватися на авто.

Ранок мешканців Дніпра розпочався з очікування автобусів на зупинках.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

А у водіїв – з руху в неконтрольованому заносі та аварій. Тяжко було всім, і звичайним машинам, і великим автобусам. Вже до 12-го дня у Дніпрі було зареєстровано 50 ДТП. Аварії тривали весь день і вечір не став винятком, так на одному з мостів міста трапилося дві однакові ДТП з різницею у кілька годин.

Пішоходам довелося також нелегко. Станом на 18:00 до травмпунктів Дніпра звернулося 177 громадян з переломами та вивихами. Людям було важко пересуватися.

Та булі і такі, кому пощастило потрапити в середину автобусу.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Транспорт був однаково заповнений вщент, що ранком, що ввечері.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Після обіду льоду на дорогах поменшало. З самого ранку на дорогах міста працювала комунальна техніка: 59 машин займалися посипанням доріг, разом із ними працювало 9 навантажувачів, 16 одиниць міні техніки – вони працювали на тротуарах, разом із 500 комунальниками, які обробляли асфальт сумішшю піску, солі та відсіву.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Під час обіду пішов дощ, чим ускладнив і так непросту ситуацію на дорогах.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Потім до нього додався туман.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Водії пересуваються дорогами дуже повільно, крім поганих дорожніх умов у Дніпрі вимкнено освітлення.

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)

Є пробки на набережній, Космічній, на Підстанції та Гагаріна з боку центру, а також на проспектах Поля, Яворницького та Богдана Хмельницького. Повільно рухаються машини мостом, вулицями Фабра, Липинського, Мануйловського та Слобожанському проспектах.

Читайте також:

Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)Українська Новости Днепра про ДТП-близнюки на мосту та «літаючі» пішоходи: як Дніпро переживає негоду (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ атакували ворожі пункти управління та район зосередження артилерії РФ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    ЗСУ атакували ворожі пункти управління та район зосередження артилерії РФ, – Генштаб

    Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали…

    “Олів’є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салат
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    “Олів’є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салат

    В Україні зростають ціни на всі продукти, та інгредієнти для…

    На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

    В Україні виставили на продаж унікальну срібну монету. Вона виготовлена…

    Новий проєкт захисту неба над Дніпром: коментар Філатова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:40
    Новий проєкт захисту неба над Дніпром: коментар Філатова

    Наші Герої роблять все, щоб захистити нас від російських окупантів.

    Наверх