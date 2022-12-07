Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

Мешканців Дніпра просять ощадливо витрачати електроенергію, навіть коли місто повернеться до планових відключень. Чим більше економитимемо – тим менше світло відключатимуть.

Економити електрику – це не тільки користуватися пральною машинкою або праскою після 23 години вечора і включати якнайменше енерговитратних приладів у піковий годинник – з 7 ранку і до 11 дня, а також з 17 і до 23 години.

Споживання електроприладами

«Укренерго» рекомендує тим часом не підключати до мережі одночасно кілька приладів. Бажано користуватися правилом «один прилад плюс одна лампа». Тобто, ввімкнувши світло в кімнаті, можна використовувати, наприклад, тільки чайник або тільки електричну плиту. Кухонні аксесуари споживають багато електроенергії. Наприклад, варильної поверхні для роботи потрібно від 4 до 7,5 кВт/год, духовці – від 2,5 кВт до 4 кВт/год. Електрочайник споживає від 1,5 до 2,4 кВт/годину, майже стільки ж потрібно для роботи пральної машини, водонагрівача, обігрівача, пилососа.

Для економного споживання навантаження на всю квартиру не повинно бути більше 5-10 кВт.

Економна альтернатива

При цьому потрібно переглянути свої звички. Наприклад, якщо в будинку стоїть електрична варильна поверхня, то економніше буде підігріти їжу в мікрохвильовій печі, для роботи якої потрібно від 0,7 до 1,2 кВт/год, пилосос можна замінити віником. Якщо є газова плита, то каву можна зварити в турці , а не використовувати для цього кавоварку. Якщо плита електрична – то, звичайно, кавоваркою користуватися вигідніше, вона споживає від 1 до 1,2 кВт/год.

Використовувати вночі

Такі прилади як водонагрівач, обігрівач, пральна машинка найкраще вмикати вночі. Щоб зменшити навантаження на мережі від бойлера на день, його можна відключати від мережі. Вода у баці довго залишається теплою, так що прийшовши ввечері з роботи, можна буде прийняти гарячий душ і помити посуд. Так само експерти радять чинити з електричним опаленням та системою «тепла підлога». Коли нікого немає вдома – і те, й інше можна вимкнути, а от на ніч – увімкнути. Виходить, не лише економія електрики, а й економія коштів на оплату рахунків за світло. Заряджати пауербанки і телефони теж краще вночі, але вони не створюють сильного навантаження на мережу, тому при працюючій лампі і плиті їх також можна включити в мережу.

Також в «Укренерго» радять вимикати з розетки прилади, якими рідко користуєтеся. Перебуваючи в «сплячому» режимі пристрою, все одно споживають енергію.

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