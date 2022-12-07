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  • Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

Сьогодні 17:16
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Мешканців Дніпра просять ощадливо витрачати електроенергію, навіть коли місто повернеться до планових відключень. Чим більше економитимемо – тим менше світло відключатимуть.
Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

 

Економити електрику – це не тільки користуватися пральною машинкою або праскою після 23 години вечора і включати якнайменше енерговитратних приладів у піковий годинник – з 7 ранку і до 11 дня, а також з 17 і до 23 години.

Споживання електроприладами

«Укренерго» рекомендує тим часом не підключати до мережі одночасно кілька приладів. Бажано користуватися правилом «один прилад плюс одна лампа». Тобто, ввімкнувши світло в кімнаті, можна використовувати, наприклад, тільки чайник або тільки електричну плиту. Кухонні аксесуари споживають багато електроенергії. Наприклад, варильної поверхні для роботи потрібно  від 4 до 7,5 кВт/год, духовці – від 2,5 кВт до 4 кВт/год. Електрочайник споживає від 1,5 до 2,4 кВт/годину, майже стільки ж потрібно для роботи пральної машини, водонагрівача, обігрівача, пилососа.

Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

 

Для економного споживання навантаження на всю квартиру не повинно бути більше 5-10 кВт.

Економна альтернатива

При цьому потрібно переглянути свої звички. Наприклад, якщо в будинку стоїть електрична варильна поверхня, то економніше буде підігріти їжу в мікрохвильовій печі, для роботи якої потрібно від 0,7 до 1,2 кВт/год, пилосос можна замінити віником. Якщо є газова плита, то каву можна зварити в турці , а не використовувати для цього кавоварку. Якщо плита електрична – то, звичайно, кавоваркою користуватися вигідніше, вона споживає від 1 до 1,2 кВт/год.

Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

 

Використовувати вночі

Такі прилади як водонагрівач, обігрівач, пральна машинка найкраще вмикати вночі. Щоб зменшити навантаження на мережі від бойлера на день, його можна відключати від мережі. Вода у баці  довго залишається теплою, так що прийшовши ввечері з роботи, можна буде прийняти гарячий душ і помити посуд. Так само експерти радять чинити з електричним опаленням та системою «тепла підлога». Коли нікого немає вдома – і те, й інше можна вимкнути, а от на ніч – увімкнути. Виходить, не лише економія електрики, а й економія коштів на оплату рахунків за світло. Заряджати пауербанки і телефони теж краще вночі, але вони не створюють сильного навантаження на мережу, тому при працюючій лампі і плиті їх також можна включити в мережу.

Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)

 

Також в «Укренерго» радять вимикати з розетки прилади, якими рідко користуєтеся. Перебуваючи в «сплячому» режимі пристрою, все одно споживають енергію.

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Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)Українська Новости Днепра про Віник, турка та одна лампа на квартиру: як правильно економити електрику (ПОРАДИ)Русский

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