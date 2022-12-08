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  • ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Сегодня 19:21
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Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку того, что происходило на дорогах сегодня, когда асфальт покрылся тонким льдом и сковал движение не только пешеходов, но и лишил людей возможности передвигаться на авто.

Утро жителей Днепра началось с ожидания автобусов на остановках.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

А у водителей – с движения в неконтролируемом заносе и аварий. Тяжело было всем, и обычным машинам, и большим автобусам. Уже к 12 дня в Днепре было зарегистрировано 50 ДТП. Аварии продолжались весь день и вечер не стал исключением, так на одном из мостов города случилось два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов.

Пешеходам пришлось также нелегко. По состоянию на 18:00 в травмпункты Днепра обратилось 177 человек с переломами и вывихами. Людям было сложно передвигаться.

Но были и те, кому повезло влезть в транспорт.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Автобусы ехали одинаково забитые что утром, что вечером.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

После обеда льда на дорогах стало меньше. С самого утра на дорогах города работала коммунальная техника: 59 машин занимались посыпкой дорог, вместе с ними трудилось 9 погрузчиков, 16 единиц мини техники – они работали на тротуарах, вместе с 500 коммунальщиками, которые обрабатывали асфальт смесью песка, соли и отсева.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Около обеда пошел дождь, чем усложнил и без того не простую ситуацию на дорогах.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Потом к нему добавился туман.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Водители передвигаются по дорогам очень медленно, помимо дорожных в Днепре выключено освещение.

Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Есть пробки на набережной, Космической, на Подстанции и Гагарина со стороны центра, а также на проспектах Поля, Яворницкого и Богдана Хмельницкого. Медленно движутся машины по мосту, улицам Фабра, Липинского,  Мануйловскому и Слобожанских проспектах.

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Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)Українська Новости Днепра про ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)Русский

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