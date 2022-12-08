ДТП-близнецы на мосту и «летающие» пешеходы:  как Днепр переживает непогоду (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку того, что происходило на дорогах сегодня, когда асфальт покрылся тонким льдом и сковал движение не только пешеходов, но и лишил людей возможности передвигаться на авто.
Утро жителей Днепра началось с ожидания автобусов на остановках.
А у водителей – с движения в неконтролируемом заносе и аварий. Тяжело было всем, и обычным машинам, и большим автобусам. Уже к 12 дня в Днепре было зарегистрировано 50 ДТП. Аварии продолжались весь день и вечер не стал исключением, так на одном из мостов города случилось два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов.
Пешеходам пришлось также нелегко. По состоянию на 18:00 в травмпункты Днепра обратилось 177 человек с переломами и вывихами. Людям было сложно передвигаться.
Но были и те, кому повезло влезть в транспорт.
Автобусы ехали одинаково забитые что утром, что вечером.
После обеда льда на дорогах стало меньше. С самого утра на дорогах города работала коммунальная техника: 59 машин занимались посыпкой дорог, вместе с ними трудилось 9 погрузчиков, 16 единиц мини техники – они работали на тротуарах, вместе с 500 коммунальщиками, которые обрабатывали асфальт смесью песка, соли и отсева.
Около обеда пошел дождь, чем усложнил и без того не простую ситуацию на дорогах.
Потом к нему добавился туман.
Водители передвигаются по дорогам очень медленно, помимо дорожных в Днепре выключено освещение.
Есть пробки на набережной, Космической, на Подстанции и Гагарина со стороны центра, а также на проспектах Поля, Яворницкого и Богдана Хмельницкого. Медленно движутся машины по мосту, улицам Фабра, Липинского, Мануйловскому и Слобожанских проспектах.
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