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  • «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

«Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

Сьогодні 12:20
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Все популярнішими в Дніпрі стають малогабаритні квартири. У них практично немає кухні, але є всі зручності, та головне – це їхня ціна. Такі квартири дешеві, коштують у середньому 9-15 тис дол і таким чином вони доступніші для городян, ніж квадратні метри в новобудові або  житло «звичайного» розміру. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир на продаж у Дніпрі.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

Майже 334 тис грн коштує квартира у Самарському районі Дніпра. Загальна площа 14 кв.м, при цьому кухня займає 4 кв.м. Санвузол суміжний, у ньому встановлена душова кабінка. На кухні – плита на дві конфорки та умивальник. Квартира знаходиться на першому поверсі. У ній є деяка техніка, можливо вона дістанеться новому господарю.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

408 тис грн коштує квартира загальною площею 16 кв.м. З них кімната займає 11,5 кв.м, а кухня – 2 кв. м. Знаходиться в Шевченківському районі, поряд із тупиком маршруток. Розташована в панельному будинку на 5 поверсі. У квартирі був косметичний ремонт, є ванна.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

У 426 тис грн стане малосімейка у Новокодацькому районі. Загальна площа 17 кв. м, кухня – 4 кв. м. Знаходиться на 8 поверсі 9 поверхового будинку. При продажі новому господареві дістануться всі меблі та техніка – пральна машина, холодильник, електрочайник, мультиварка.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

482 тис грн коштує квартира в Індустріальному районі Дніпра. Знаходиться на 1 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 18 кв.м. Кухня – 4 кв.м. У квартирі проведено Інтернет, є супутникове ТБ, встановлена ванна, замінено вікно.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

519 тис грн коштує однокімнатна квартира у Новокодацькому районі. Порівняно з попередніми варіантами вона просто величезна – 24 кв. Кухня – 6 кв.м. Знаходиться помешкання на першому поверсі будинку. Є індивідуальне опалення, встановлений кондиціонер та лічильники на комунальні послуги. Приміщення потребує ремонту.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

Стільки ж стане квартира в АНД районі. Знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку, загальна площа 30 кв. з яких 7 – це кухня. Продавець стверджує, що дах будинку відремонтовано, він не тече. А у самій квартирі на всі встановлені лічильники та зроблено косметичний ремонт.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

538 тис грн просять за квартиру в Індустріальному районі Дніпра. Знаходиться вона на останньому поверсі панельного будинку, власник пише, що загальна площа приміщення 22 кв. при цьому 10 із них – це кухня. Нещодавно у квартирі був ремонт.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

556 тис грн коштує квартира у Центральному районі міста. Знаходиться вона на третьому, останньому поверсі будинку. Загальна площа 26 кв. м, кухня – 6 кв.м. Продавець стверджує, що будинок було збудовано понад 100 років тому, але він укріплений, у ньому поміняно дах, проводку та каналізацію. Товщина стін будинку – метр. У квартирі косметичний ремонт та нові вікна.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

Стільки ж коштуватиме однокімнатна малосімейка у Шевченківському районі Дніпра. Загальна площа 22, 5 кв.м. Кухня – 5 кв.м. Знаходиться на 6 поверсі панельного будинку. Санвузол суміжний. Продають разом з меблями та новим ремонтом.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

574 тис. грн просять за квартиру в Новокодацькому районі. Знаходиться вона на останньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 25 кв. м. Кухня – 6 кв.м. Разом з нею віддадуть холодильник, плиту та пральну машину. У квартирі зроблений частковий ремонт.

Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у Дніпрі

 

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Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про «Свіжий» ремонт та велика кухня: як виглядає однокімнатна квартира за 334 тис грн на продаж у ДніпріРусский

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