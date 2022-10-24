Дніпрянин Михайло Краснюк виграв чемпіонат України з фехтування на шпагах
Дніпрянин Михайло Краснюк виграв чемпіонат України з фехтування на шпагах
Вчора 08:00
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У Києві визначали найсильніших представників з фехтування на шпагах у рамках чемпіонату України U-23. Вихованець Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 6» Михайло Краснюк став чемпіоном України серед молоді до 23 років.
У командних змаганнях спортсмени школи вибороли бронзову нагороду. До складу команди увійшли: Михайло Краснюк, Лев Корнієнко, Олексій Токар, Денис Боровський.
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