Деякі поїзди через Дніпропетровську область змінять маршрут та графік

«Укрзалізниця» змінить розклад та маршрут низки поїздів, що курсують через Дніпропетровську область.

Поїзд №59 Харків – Одеса

З 19 січня поїзд №59 Харків – Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) і слідуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін – о 10:57.

Аналогічно з 20 січня буде змінено маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса – Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Поїзд №119/120 Львів – Запоріжжя – Львів

Зміни зачеплять і маршрут поїзда №119/120 Львів – Запоріжжя – Львів. З 19 січня при курсуванні зі Львова цей поїзд прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя – він приїжджатиме о 15:52 замість 14:20. При курсуванні із Запоріжжя цей рейс відправлятиметься о 9:45 замість 10:25, і слідуватиме зміненим маршрутом. Крім того, поїзд при курсуванні в обох напрямках зупинятиметься на станції Божедарівка.

Поїзди №6075 Запоріжжя – Кривий Ріг та №6076 Кривий Ріг – Запоріжжя

Замість поїзда №275/276 Київ – Запоріжжя – Київ для пасажирів Нікопольського напрямку призначаються приміські поїзди:

з 18 січня: №6075 Запоріжжя – Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54);

з 19 січня: №6076 Кривий Ріг – Запоріжжя (відправлення о 7:10, прибуття об 11:45).

Ці приміські рейси курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, забезпечуючи можливість пасажирам з цих міст здійснити зручну пересадку по станції Кривий Ріг-Головний на потяги №75/76 Кривий Ріг – Київ та №59 Харків – Одеса.

Поїзд №6472 Кривий Ріг – Нікополь

Також з 20 січня змінюється розклад руху приміського поїзда №6472 Кривий Ріг – Нікополь: він вирушатиме зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:10 та прибуватиме до Нікополя о 12:37 замість 11:34. Ці зміни дозволять пасажирам з поїзда №120/119 Львів – Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний.

Поїзд №6485 Нікополь – Кривий Ріг

Пасажири з Нікополя, Чортомлика та Апостолово, які планували поїздку рейсом №119/120 Запоріжжя – Львів, у зв’язку зі змінами можуть скористатися приміським потягом №6485 Нікополь – Кривий Ріг та пересісти на поїзд №119/120 на станції Кривий Ріг-Головний. Потяг №6485 відправлятиметься з Нікополя об 11:35 і прибуватиме на станцію Кривий Ріг-Головний о 14:01. Рейс №119/120 Запоріжжя-Львів вирушає з тієї ж станції о 15:51, що дозволяє пасажирам зробити зручну пересадку з невеликим часом очікування.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: