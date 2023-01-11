Некоторые поезда через Днепропетровскую область изменят маршрут и график

«Укрзалізниця» изменит расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих через Днепропетровскую область.

Поезд №59 Харьков — Одесса

С 19 января поезд №59 Харьков — Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чертомлык и Апостолово). Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.

Аналогично с 20 января будет изменен маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса – Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.

Поезд №119/120 Львов – Запорожье – Львов

Изменения коснутся также маршрута поезда №119/120 Львов – Запорожье – Львов. С 19 января при курсировании из Львова этот поезд будет следовать через Кривой Рог и Днепр и не будет заходить на станции Апостолово, Чертомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепрострой-2. Также изменится время его прибытия в Запорожье — он будет приезжать в 15:52 вместо 14:20. При курсировании из Запорожья этот рейс будет отправляться в 9:45 вместо 10:25, и следовать по измененному маршруту. Кроме того, поезд при курсировании в обоих направлениях будет останавливаться на станции Божедаровка.

Поезда №6075 Запорожье – Кривой Рог и №6076 Кривой Рог – Запорожье

Вместо поезда №275/276 Киев — Запорожье — Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

с 18 января: №6075 Запорожье – Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

с 19 января: №6076 Кривой Рог – Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

Эти пригородные рейсы будут курсировать через станции Днепрострой-2, Марганец, Никополь, Чертомлык и Апостолово, обеспечивая возможность пассажирам из этих городов осуществить удобную пересадку по станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог – Киев и №59 Харьков – Одесса.

Поезд №6472 Кривой Рог — Никополь

Также с 20 января меняется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог — Никополь: он будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный в 10:10 и прибывать в Никополь в 12:37 вместо 11:34. Эти изменения позволят пассажирам из поезда №120/119 Львов — Запорожье, следующим в Апостолово, Чертомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс на станции Кривой Рог-Главный.

Поезд №6485 Никополь — Кривой Рог

Пассажиры из Никополя, Чертомлыка и Апостолово, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье — Львов, в связи с изменениями могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь — Кривой Рог и пересесть на поезд №119/120 на станции Кривой Рог Главный. Поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01. Рейс №119/120 Запорожье – Львов отправляется с той же станции в 15:51, что позволяет пассажирам сделать удобную пересадку с небольшим временем ожидания.

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