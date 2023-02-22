Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація

Сьогодні, 22 лютого, Дніпро забезпечений водою, світлом та теплом.

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

За минулу добу, 21 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 43 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Набережна Заводська, 76;

вул. Батумська, 54;

вул. Людмили Мокієвської, 10К;

вул. Рощинська.

Також у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП. Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі. Зранку знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Аварійні ситуації на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання відсутні. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12 Читайте також: Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 22 лютого

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