Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.
Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
За минулу добу, 21 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 43 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:
Також у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.
Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.
Зранку знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Аварійні ситуації на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання відсутні.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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