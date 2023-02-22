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Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 22 лютого, Дніпро забезпечений водою, світлом та теплом.

Новости Днепра про Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформація

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

За минулу добу, 21 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 43 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 23 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • вул. Набережна Заводська, 76;
  • вул. Батумська, 54;
  • вул. Людмили Мокієвської, 10К;
  • вул. Рощинська.

Також у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Зранку знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Аварійні ситуації на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання відсутні.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про Чи будуть відключення світла протягом дня у Дніпрі: офіційна інформаціяРусский

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