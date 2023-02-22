Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация

По сообщению НЭК «Укрэнерго», лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.
По состоянию на 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
За прошедшие сутки, 21 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 43 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
Также в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.
Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
Утром обесточения объектов теплоснабжения в Днепре не зафиксированы. Аварийные ситуации на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения отсутствуют.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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