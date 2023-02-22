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Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация

Сегодня 08:30
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Сегодня, 22 февраля, Днепр снабжен водой, светом и теплом.

Новости Днепра про Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация

По сообщению НЭК «Укрэнерго», лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.

По состоянию на 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

За прошедшие сутки, 21 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 43 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

  • ул. Набережная Заводская, 76;
  • ул. Батумская, 54;
  • ул. Людмилы Мокиевской, 10К;
  • ул. Рощинская.

Также в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Утром обесточения объектов теплоснабжения в Днепре не зафиксированы. Аварийные ситуации на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения отсутствуют.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информацияУкраїнська Новости Днепра про Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информацияРусский

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