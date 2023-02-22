Будут ли отключения света в течение дня в Днепре: официальная информация

Сегодня, 22 февраля, Днепр снабжен водой, светом и теплом.

По сообщению НЭК «Укрэнерго», лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.

По состоянию на 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

За прошедшие сутки, 21 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 43 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

ул. Набережная Заводская, 76;

ул. Батумская, 54;

ул. Людмилы Мокиевской, 10К;

ул. Рощинская.

Также в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП. Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме. Утром обесточения объектов теплоснабжения в Днепре не зафиксированы. Аварийные ситуации на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения отсутствуют. Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12 Читайте также: Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 22 февраля

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