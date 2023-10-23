Брала передоплату та зникала: на Дніпропетровщині викрили рієлторку-шахрайку

У Кам'янському на Дніпропетровщині псевдорієлторка обманула двох людей.

Рієлторка пропонувала свої послуги людям, які шукали житло, проте брала передоплату та зникала. Таким чином жінка обманула щонайменше двох жінок, які звернулися до неї за допомогою у пошуку нерухомості.

Одна із клієнток хотіла знайти нову орендовану квартиру. Іншій жінці псевдорієлторка пообіцяла, що допоможе у купівлі нерухомості. Отримавши по 10 тисяч гривень з кожної, підозрювана зникла.

Як повідомили в обласній поліції, майже одночасно до них звернулися дві мешканки Кам’янського, які повідомили, що їх ошукали. Обмануті клієнтки розповіли, що рієлторка взяла їхні гроші, але обіцяних послуг вони не отримали.

Згодом правоохоронцям вдалося затримати рієлторку. Нею виявилася 43-річна місцева мешканка. Наразі слідчі довели, що затримана ошукала двох людей. Також перевіряють її причетність до інших видів шахрайства.

Псевдорієлторці оголосили про підозру в шахрайстві. Досудове слідство триває.

Як не віддати гроші шахраям?

При оренді чи купівлі нерухомості варто звертатися до перевірених рієлторів, які працюють під власним ім’ям та мають відгуки від інших клієнтів. Не варто давати передоплату. Платити за послуги треба тільки тоді, коли ви їх отримали.

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