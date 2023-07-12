Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 33 дрони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4090 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7990 (+7) од,
артилерійських систем – 4402 (+17) од,
РСЗВ – 674 (+2) од,
засоби ППО – 415 (+1) од,
літаків – 315 од,
гелікоптерів – 310 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
крилаті ракети – 1271 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
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