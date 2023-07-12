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  • Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 12 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 33 дрони.

Новости Днепра про Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4090 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7990 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4402 (+17) од,
  • РСЗВ – 674 (+2) од,
  • засоби ППО – 415 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
  • крилаті ракети – 1271 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
  • спеціальна техніка – 647 (+7)

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Новости Днепра про Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добуУкраїнська Новости Днепра про Більше півтисячі окупантів та 33 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добуРусский

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