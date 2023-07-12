Больше полтысячи оккупантов и 33 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро среды, 12 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 33 дрона.

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

Армия рф атаковала Никопольский район из дрона и тяжелой артиллерии.

В Днепре задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении…

Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре останутся без электроэнергии. 4 просмотров

Оккупанты атаковали Никополь: подробности ночного обстрела Армия рф атаковала Никопольский район из дрона и тяжелой артиллерии. 5 просмотров

Террористическая атака по Украине: что происходит на фронте сегодня Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. 4 просмотров

В Днепре огромная ветка дерева упала на автомобиль 11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Святослава Храброго Шевченковского района города Днепр, на легковой автомобиль упало дерево. 2 просмотров

Сегодня в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать иначе 12 июля в Днепре с 11:00 до 14:00 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом по ул. Передовая без заезда в ж/м Левобережный-3. 3 просмотров

В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО) 11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр. 6 просмотров