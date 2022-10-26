Бійці 93-ї бригади показали, як знищили ворожий боєкомплект (ВІДЕО)

Українські воїни успішно знищують ворога на нашій землі, підриваючи його техніки та боєкомплекти.

Так, бійці 93-ї ОМБр оприлюднили відео зі знищенням ворожого боєкомплекту на Бахмутському напрямку, – передає пресслужба бригади.

“Ось приклад точної роботи мінометників одного з механізованих батальйонів: їм вдалося поцілити у боєкомплект на позиції окупантів. А заодно і ліквідувати одного із загарбників, що прийшов “звільняти” українців. Інші “орки” заходилися його рятували, але йому вже нічого не допоможе”, – написали в пресслужбі.