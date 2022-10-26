Бойцы 93-й бригады показали, как уничтожили вражеские боеприпасы (ВИДЕО)

Так, бойцы 93-й ОМБ опубликовали видео с уничтожением вражеских боеприпасов на Бахмутском направлении, сообщает пресс-служба бригады.
«Вот пример точной работы минометов одного из механизированных батальонов: им удалось попасть в боеприпасы на позиции оккупантов. А заодно ликвидировать одного из оккупантов, пришедшего «освободить» украинцев. Другие «орки» пришли, чтобы спасти его, но ничто ему не поможет», — написали в пресс-службе.
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