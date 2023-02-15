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Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброї

Сьогодні 21:15
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Правоохоронці Дніпра зупинили «ВАЗ 2121» під керуванням військовослужбовця, який незаконно перевозив велику кількість боєприпасів

Новости Днепра про Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброї

Під час поверхневої перевірки, в салоні автомобіля було виявлено: 

  • ПКТ;
  • два автомати АКС 74У;
  • набої калібру 5.45х39 у кількості 210 штук;
  • 14 магазинів з набоями калібру 5.45х39;
  • 12 гранат та запали до них.

Дозвільних документів на перевезення боєприпасів чоловік не мав.

На місце було викликано СОГ для встановлення всіх обставин події.

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Новости Днепра про Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброїУкраїнська Новости Днепра про Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброїРусский

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