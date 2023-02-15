Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброї

Правоохоронці Дніпра зупинили «ВАЗ 2121» під керуванням військовослужбовця, який незаконно перевозив велику кількість боєприпасів

Під час поверхневої перевірки, в салоні автомобіля було виявлено:

ПКТ;

два автомати АКС 74У;

набої калібру 5.45х39 у кількості 210 штук;

14 магазинів з набоями калібру 5.45х39;

12 гранат та запали до них.

Дозвільних документів на перевезення боєприпасів чоловік не мав.

На місце було викликано СОГ для встановлення всіх обставин події.

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