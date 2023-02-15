Сайт Дніпра Новини Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброї Автомати, гранати і набої: у Дніпрі зупинили 21-річного військового з арсеналом зброї
Правоохоронці Дніпра зупинили «ВАЗ 2121» під керуванням військовослужбовця, який незаконно перевозив велику кількість боєприпасів
Під час поверхневої перевірки, в салоні автомобіля було виявлено:
ПКТ; два автомати АКС 74У; набої калібру 5.45х39 у кількості 210 штук; 14 магазинів з набоями калібру 5.45х39; 12 гранат та запали до них.
Дозвільних документів на перевезення боєприпасів чоловік не мав.
На місце було викликано СОГ для встановлення всіх обставин події.
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 21:30
На Дніпропетровщині повітряна тривога.
Новини Дніпра
Сьогодні 20:30
У Дніпрі комунальники завершили роботи з ліквідації аварії по вулиці…
Новини Дніпра
Сьогодні 19:45
Велика палата Верховного суду залишила в силі ухвалу суду першої…
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
У Києві правоохоронці викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували…