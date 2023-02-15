Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Сквер "Прибережний" у Дніпрі знову увібрався в різнокольорові шати.

Через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі українці змушені економити електроенергію.

Так, наприклад, у Дніпрі електротранспорт працював лише вранці та ввечері, вуличне освітлення вмикалося тільки у певний час на кілька годин.

Але зараз ситуація в енергосистемі стабілізувалася, тому кілька днів поспіль у Дніпрі не застосовують відключення світла для побутових споживачів, а також змінився час роботи трамваїв та тролейбусів, вуличного освітлення.

Крім того, сквер “Прибережний” знову засвітився різнобарвними вогнями.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Тому, якщо ви хочете покращити собі настрій, то рушайте на прогулянку у сквер.

Зимні пейзажі у світлі яскравих вогнів виглядаюсь зовсім інакше.

Підтримуйте ЗСУ, адже завдяки нашим захисникам ми можемо вільно жити у нашій країні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі завтра не вимикатимуть світло, щоб виміряти показники.

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