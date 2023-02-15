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  • Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Сьогодні 19:00
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Сквер "Прибережний" у Дніпрі знову увібрався в різнокольорові шати.

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі українці змушені економити електроенергію.

Так, наприклад, у Дніпрі електротранспорт працював лише вранці та ввечері, вуличне освітлення вмикалося тільки у певний час на кілька годин.

Але зараз ситуація в енергосистемі стабілізувалася, тому кілька днів поспіль у Дніпрі не застосовують відключення світла для побутових споживачів, а також змінився час роботи трамваїв та тролейбусів, вуличного освітлення.

Крім того, сквер “Прибережний” знову засвітився різнобарвними вогнями.

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Про це повідомляє Dnepr.info.

Тому, якщо ви хочете покращити собі настрій, то рушайте на прогулянку у сквер.

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Зимні пейзажі у світлі яскравих вогнів виглядаюсь зовсім інакше.

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями

Підтримуйте ЗСУ, адже завдяки нашим захисникам ми можемо вільно жити у нашій країні! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі завтра не вимикатимуть світло, щоб виміряти показники

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Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнямиУкраїнська Новости Днепра про Вперше цього року: сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнямиРусский

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