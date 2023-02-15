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  • Автоматы, гранаты и патроны: в Днепре остановили 21-летнего военного с арсеналом оружия

Автоматы, гранаты и патроны: в Днепре остановили 21-летнего военного с арсеналом оружия

Сегодня 21:15
просмотров

Правоохранители Днепра остановили "ВАЗ 2121" под управлением военнослужащего, незаконно перевозившего большое количество боеприпасов.

Новости Днепра про Автоматы, гранаты и патроны: в Днепре остановили 21-летнего военного с арсеналом оружия

Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля было обнаружено:
 
  • ПКТ;
  • два автомата АКС 74У;
  • патроны калибра 5.45х39 в количестве 210 штук;
  • 14 магазинов с патронами калибра 5.45х39;
  • 12 гранат и запалы к ним.
Разрешительных документов на перевозку боеприпасов у мужчины не было.
 
На место было вызвано СОГ для установления всех событий происшествия.


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Новости Днепра про Автоматы, гранаты и патроны: в Днепре остановили 21-летнего военного с арсеналом оружияУкраїнська Новости Днепра про Автоматы, гранаты и патроны: в Днепре остановили 21-летнего военного с арсеналом оружияРусский

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