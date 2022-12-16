У Берліні лопнув гігантський акваріум: 1,5 тис. риб загинули

Це сталося в самому центрі Берліна сьогодні вранці.

О 5:45 величезний акваріум AquaDom, розташований у внутрішньому дворі готелю Radisson на Карл-Лібкнехт-штрассе, повністю зруйнувався, внаслідок чого назовні витекло близько 1 тисячі кубометрів (1 мільйон літрів) води. Є постраждалі серед людей та жертви серед риб.

Як повідомляє видання Berliner Morgenpost, рятувальники прибули на місце події близько шостої ранку, але на цей момент від 16-метрового циліндра з акрилового скла фактично нічого не залишилося. З атріуму готелю вода витекла на вулицю, внаслідок чого рух Карл-Лібкнехт-штрассе був перекритий.

Як повідомили у поліції, двох постраждалих від розбитого скла було доставлено до лікарні, де їм надається необхідна допомога. Близько 1,5 тисячі риб 100 різних видів, що знаходилися всередині акваріума, врятувати не вдалося. Вони загинули.

Як розповідають очевидці, спочатку в AquaDom з’явилася тріщина, яка поступово збільшувалась, поки скло повністю не лопнуло. За попередніми даними, причиною інциденту могла стати втома матеріалів.

Зазначимо, акваріум вартістю 12,8 млн євро було відкрито у берлінському районі Мітте 2004 року. Він був окрасою готелю Radisson, який, у свою чергу, був частиною комплексу DomAquarée, куди, крім нього, входили офіси, ресторан та музей. За твердженням власників об’єкта, він був найбільшим у світі циліндричним акваріумом із солоною водою.

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