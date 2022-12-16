Тільки у небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА.
Слава нашій ППО, – зазначив він.
Дякуємо нашим захисникам!
Але, на жаль, є і влучання. Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі ракета росіян влучила у житловий будинок.
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Через масований ракетний удар більшість областей України залишилися без світла.
Сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.
Сьогодні від ранку російські окупанти тероризують Україну.
Важлива інформація!