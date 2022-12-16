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У небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет

Сьогодні 14:02
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Сьогодні, 16 грудня, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Новости Днепра про У небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет

Тільки у небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА.

Слава нашій ППО, – зазначив він.

Дякуємо нашим захисникам!

Але, на жаль, є і влучання. Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі ракета росіян влучила у житловий будинок.

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