У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

Сьогодні, 16 грудня, у Дніпрі комунальники демонтували пам'ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну.

Про це повідомляють у соцмережах та місцеві ЗМІ.

Також у Дніпрі планують прибрати пам’ятники Максиму Горькому, Чкалову, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.

Загалом демонтують близько 10 монументів.

Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.

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