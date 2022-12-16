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У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

Сьогодні 14:40
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Сьогодні, 16 грудня, у Дніпрі комунальники демонтували пам'ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну.

Новости Днепра про У Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

Про це повідомляють у соцмережах та місцеві ЗМІ.

Також у Дніпрі планують прибрати пам’ятники Максиму Горькому, Чкалову, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.

Загалом демонтують близько 10 монументів.

Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.

Новости Днепра про У Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі демонтували пам'ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)Українська

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