У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну та Дубініну (ФОТО)

Про це повідомляють у соцмережах та місцеві ЗМІ.
Також у Дніпрі планують прибрати пам’ятники Максиму Горькому, Чкалову, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.
Загалом демонтують близько 10 монументів.
Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.
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Учора, 15 грудня, близько 19:30 на вулиці Пушкарській у Дніпрі…
Через масований російський ракетний удар затримуються деякі потяги.
Сьогодні у Дніпрі через атаку росіян призупинили рух Південним мостом.
Сьогодні російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні.