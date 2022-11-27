Зруйнована квартира і два постраждалих: у Дніпрі вибухнув газовий балон

У Дніпрі, 26 листопада, стався вибух на вулиці Фортечній.
З’ясувалося, що причиною вибуху стало порушення правил експлуатації газового обладнання. Там у приватному будинку розірвався газовий балон.
Постраждали два чоловіка – вони отримали опіки обличчя й рук ІІІ ступеню. Наразі вони ушпиталені до опікового відділення. Вибух значно пошкодив будинок.Елизавета Бельмас
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