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  • Зруйнована квартира і два постраждалих: у Дніпрі вибухнув газовий балон

Зруйнована квартира і два постраждалих: у Дніпрі вибухнув газовий балон

Сьогодні 15:10
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В Україні стає все більше нещасних випадків, пов'язаних із нестачею світла та тепла.

У Дніпрі, 26 листопада, стався вибух на вулиці Фортечній.

З’ясувалося, що причиною вибуху стало порушення правил експлуатації газового обладнання. Там у приватному будинку розірвався газовий балон.

Постраждали два чоловіка – вони отримали опіки обличчя й рук ІІІ ступеню. Наразі вони ушпиталені до опікового відділення. Вибух значно пошкодив будинок.

Новости Днепра про Зруйнована квартира і два постраждалих: у Дніпрі вибухнув газовий балон

Новости Днепра про Зруйнована квартира і два постраждалих: у Дніпрі вибухнув газовий балонУкраїнська

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