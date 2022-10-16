Жорстка ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблих

Сьогодні, 16 жовтня, близько 15 години на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє “Інформатор” з власних джерел.
На трасі біля Братського зіштовхнулися Mitsubishi та Volkswagen. Обидва авто винесло в кювет.
На місце події викликали медиків, на аль, їм вдалося тільки зафіксувати смерть.
Над причинами аварії працюють правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині сталося жорстка ДТП.
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасольку можна залишати вдома!
13 жовтня близько 18:00 у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи…