Жорстка ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблих

На Дніпропетровщині сталася страшна ДТП. Загинули два чоловіка.

Сьогодні, 16 жовтня, близько 15 години на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє “Інформатор” з власних джерел.

На трасі біля Братського зіштовхнулися Mitsubishi та Volkswagen. Обидва авто винесло в кювет.

На місце події викликали медиків, на аль, їм вдалося тільки зафіксувати смерть.

Над причинами аварії працюють правоохоронці.

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