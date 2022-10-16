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Жорстка ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблих

Сьогодні 18:28
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На Дніпропетровщині сталася страшна ДТП. Загинули два чоловіка.

Сьогодні, 16 жовтня, близько 15 години на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє “Інформатор” з власних джерел.

На трасі біля Братського зіштовхнулися Mitsubishi та Volkswagen. Обидва авто винесло в кювет.

На місце події викликали медиків, на аль, їм вдалося тільки зафіксувати смерть. 

Над причинами аварії працюють правоохоронці.

Новости Днепра про Жорстка ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблих

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Новости Днепра про Жорстка ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблихУкраїнська

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