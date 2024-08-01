Згадав давні образи: на Дніпропетровщині чоловік сильно побив знайомого

На одній з вулиць у смт. Ілларіонове Синельниківського району приблизно о 19:15 чоловік зустрів знайомого та запропонував його підвезти на машині. Спілкуючись, вони згадали минуле й між ними виник конфлікт, внаслідок якого зловмисник сильно побив водія.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Потерпілий одразу зупинив автівку, однак нападник продовжив бити його вже на вулиці. Водія з травмами госпіталізували.
30 липня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.
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