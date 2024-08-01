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Згадав давні образи: на Дніпропетровщині чоловік сильно побив знайомого

Сьогодні 10:34
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У Синельниківському районі затримали зловмисника.

Новости Днепра про Згадав давні образи: на Дніпропетровщині чоловік сильно побив знайомого

На одній з вулиць у смт. Ілларіонове Синельниківського району приблизно о 19:15 чоловік зустрів знайомого та запропонував його підвезти на машині. Спілкуючись, вони згадали минуле й між ними виник конфлікт, внаслідок якого зловмисник сильно побив водія. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Потерпілий одразу зупинив автівку, однак нападник продовжив бити його вже на вулиці. Водія з травмами госпіталізували. 

30 липня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. 

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. 

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.

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Новости Днепра про Згадав давні образи: на Дніпропетровщині чоловік сильно побив знайомогоУкраїнська Новости Днепра про Згадав давні образи: на Дніпропетровщині чоловік сильно побив знайомогоРусский

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