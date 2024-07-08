З-під завалів Охматдиту дістали двох дітей та їхню маму

Під завалами лікарні в Києві знайшли двої дітей та їхню маму.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини про удар по дитячій лікарні Охматдит. З-під завалів дістали бездиханних 9-річну дівчинку, 11-річного хлопчика та їх маму.

Загалом, внаслідок атаки на Київ наразі відомо про 27 загиблих, серед яких троє дітей, повідомили в КМВА.

Раніше керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що перших хвилин після трагедії медичні працівники заявили, що готові прийняти дітей з Охматдиту у своїй обласній лікарні. Там для цього є все необхідне. Найкращі дніпровські лікарі зроблять можливе й неможливе, аби пережитий жах не став на заваді одужанню.

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