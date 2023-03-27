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  • Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкція

Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкція

Сьогодні 09:30
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Багато довідок українці давно можуть отримати, не виходячи з дому, серед них і довідка про несудимість. Як отримати цей документ у кілька кліків.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкція

Довідка про відсутність судимості може знадобитися українцям при оформленні на роботу, для отримання візи, участі у тендері чи усиновленні тощо. Отримати її можуть усі, хто досяг 14-річного віку.

  • Перейдіть на сайт за посиланням та натисніть “Отримати виписку”. 
  • Увійдіть за допомогою електронного підпису або BankID, після чого перевірте свої дані та погодьтеся на їхню обробку.
  • Заповніть інформацію (зазвичай необхідно вказати місце народження та реєстрації, мобільні контакти та адресу електронної пошти) та виберіть тип виписки.
  • Натисніть на “Надіслати Запит” і чекайте на можливість завантажити готову виписку.

Існують два типи виписок, повна та скорочена. У повній надається вся інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність судимості, а в скороченій – лише інформація про відсутність (наявність) судимості.

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Новости Днепра про Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкціяРусский

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