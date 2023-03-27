Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкція

Увійдіть за допомогою електронного підпису або BankID, після чого перевірте свої дані та погодьтеся на їхню обробку.
Заповніть інформацію (зазвичай необхідно вказати місце народження та реєстрації, мобільні контакти та адресу електронної пошти) та виберіть тип виписки.
Натисніть на “Надіслати Запит” і чекайте на можливість завантажити готову виписку.
Існують два типи виписок, повна та скорочена. У повній надається вся інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність судимості, а в скороченій – лише інформація про відсутність (наявність) судимості.
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