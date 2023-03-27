Як жителям Дніпра отримати виписку про відсутність судимості онлайн: інструкція

Багато довідок українці давно можуть отримати, не виходячи з дому, серед них і довідка про несудимість. Як отримати цей документ у кілька кліків.

Довідка про відсутність судимості може знадобитися українцям при оформленні на роботу, для отримання візи, участі у тендері чи усиновленні тощо. Отримати її можуть усі, хто досяг 14-річного віку.

Перейдіть на сайт за посиланням та натисніть “Отримати виписку”.

Увійдіть за допомогою електронного підпису або BankID, після чого перевірте свої дані та погодьтеся на їхню обробку.

Заповніть інформацію (зазвичай необхідно вказати місце народження та реєстрації, мобільні контакти та адресу електронної пошти) та виберіть тип виписки.

Натисніть на “Надіслати Запит” і чекайте на можливість завантажити готову виписку.

Існують два типи виписок, повна та скорочена. У повній надається вся інформація про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність судимості, а в скороченій – лише інформація про відсутність (наявність) судимості.

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