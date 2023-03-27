Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция

Многие справки украинцы давно могут получить не выходя из дома, среди них и справка о несудимости. Как получить данный документ в несколько кликов.

Справка об отсутствии судимости может понадобиться украинцам при оформлении на работу, для получения визы, участия в тендере или усыновления, и.т.д. Получить её могут все, кто достиг 14-летнего возраста.

Перейдите на сайт по ссылке и нажмите «Получить выписку».

Войдите с помощью электронной подписи или BankID, после чего проверьте свои данные и согласитесь на их обработку.

Заполните информацию (обычно необходимо указать место рождения и регистрации, мобильные контакты и адрес электронной почты) и выберите тип выписки.

Нажмите на «Отправить Запрос» и ждите возможности загрузить готовую выписку.

Существуют два типа выписок, полная и сокращенная. В полной предоставляется вся информация о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости, а в сокращенной — только информация об отсутствии (наличии) судимости.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: