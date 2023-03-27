Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция

Справка об отсутствии судимости может понадобиться украинцам при оформлении на работу, для получения визы, участия в тендере или усыновления, и.т.д. Получить её могут все, кто достиг 14-летнего возраста.
Существуют два типа выписок, полная и сокращенная. В полной предоставляется вся информация о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости, а в сокращенной — только информация об отсутствии (наличии) судимости.
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