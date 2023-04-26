Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі 26 квітня працюватиме громадський транспорт

Сьогодні 08:00
просмотров

Сьогодні, 26 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 26 квітня працюватиме громадський транспорт

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 713 автобусів (з них 114 — великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі 26 квітня працюватиме громадський транспортУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі 26 квітня працюватиме громадський транспортРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Сімох дніпрян затримали за виготовлення та збут метамфетаміну

    У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомляють: їм інкримінують контрабанду прекурсорів у…

    Сьогодні Никополь прощається з бійцем танкової бригади Олександром Павлишиним
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Сьогодні Никополь прощається з бійцем танкової бригади Олександром Павлишиним

    На фронті загинув молодший сержант 17-ї окремої танкової Криворізької бригади…

    “Хеппі енду не буде”: окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    “Хеппі енду не буде”: окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку

    Російські військові, риючи окопи в Запорізькій області, заразились сибірською виразкою.

    Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Перебувайте в укриттях: ворог обстрілює Нікополь та район

    Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району. Жителів…

    Наверх