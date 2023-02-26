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  • Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою “Таврією” на вулиці Космонавтів у Дніпрі (ФОТО)

Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою “Таврією” на вулиці Космонавтів у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:37
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У суботу, 25 лютого, у Дніпрі на вулиці Космонавтів сталася аварія. Як повідомили рятувальникам очевидці, автомобіль "Таврія" перекинувся в одному з дворів багатоповерхівки, а водій опинився затиснутим усередині.

Новости Днепра про Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою

Однак, прибувши на місце ДТП, співробітники рятувальної служби встановили, що водія в перекинутому автомобілі немає. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

За попередньою інформацією, водій «ЗАЗ 1102 «Таврія» самостійно вибрався та втік з місця події. Пізніше поліцейським вдалося затримати порушника. Його буде притягнуто до відповідальності.

Тим часом вогнеборці здійснили відключення елементів живлення автівки та змили розлиті паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. 

Новости Днепра про Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою

Новости Днепра про Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою

Новости Днепра про Водій втік: рятувальники розповіли подробиці аварії з перекинутою

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