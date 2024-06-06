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  • Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

Сьогодні 16:27
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У Дніпропетровській області скасували кілька електричок.

Новости Днепра про Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

З 6 червня скасували деякі електрички, які курсують у Дніпропетровській області. Про це повідомляються місцеві жителі. 

В Укрзалізниці скасування рейсів пояснили обмеженими лімітами на споживання паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів. Таку інформацію можна дізнатися з оголошень, які вивісили на вокзалах.

  • №6011 Дніпро Головний – Кривий Ріг – час відправлення 07.56
  • №6042 Кривий Ріг – Дніпро Головний – час відправлення 21.06
  • №7311 Синельниково 1 – Кам’янське Пасажирське  – час відправлення 19.52
  • №7310 Кам’янське Пасажирське – Дніпро Головний – час відправлення 20.14.

Коли ці рейси повернуть на маршрут не уточнюється. 

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