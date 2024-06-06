Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

З 6 червня скасували деякі електрички, які курсують у Дніпропетровській області. Про це повідомляються місцеві жителі.
В Укрзалізниці скасування рейсів пояснили обмеженими лімітами на споживання паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів. Таку інформацію можна дізнатися з оголошень, які вивісили на вокзалах.
Коли ці рейси повернуть на маршрут не уточнюється.
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