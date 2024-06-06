Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

У Дніпропетровській області скасували кілька електричок.

З 6 червня скасували деякі електрички, які курсують у Дніпропетровській області. Про це повідомляються місцеві жителі.

В Укрзалізниці скасування рейсів пояснили обмеженими лімітами на споживання паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів. Таку інформацію можна дізнатися з оголошень, які вивісили на вокзалах.

№6011 Дніпро Головний – Кривий Ріг – час відправлення 07.56

№6042 Кривий Ріг – Дніпро Головний – час відправлення 21.06

№7311 Синельниково 1 – Кам’янське Пасажирське – час відправлення 19.52

№7310 Кам’янське Пасажирське – Дніпро Головний – час відправлення 20.14.

Коли ці рейси повернуть на маршрут не уточнюється.

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