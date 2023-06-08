У центрі Дніпра зранку пролунав вибух: що сталося

Як повідомили в ДСНС, виклик про вибух на вулиці Юрія Савченка надійшов о 7:38.
Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що на цокольному поверсі п’ятиповерхового будинку зірвався газовий балон на кухні. Обійшлося без подальшого горіння.
Внаслідок вибуху постраждав 38-річний чоловік, який у той момент вибув на кухні. Постраждалого передали медикам, які відправили його до лікарні. Попередній діагноз – опіки тіла та голоси 1 та 2 ступеню.
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